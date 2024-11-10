مرحلة حاسمة.. هكذا تنظر أميركا إلى "حرب لبنان" بعد فوز ترامب

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وبحسب ما أورده تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم يكشف عن هويتهم، قولهم إن "ترامب أبلغ إدارة بايدن عن رغبته في رؤية تقدم في الجهود المبذولة للتوصل إلى إنهاء الحرب في لبنان خلال الفترة الرئاسية المتبقية لبايدن".وأضاف التقرير، أن المبعوث الأميركي الخاص آموس هوشتاين "واثق من أن الأطراف المعنية ستتمكن من التوصل إلى اتفاق وإنهاء أكثر من عام من القتال في جنوب لبنان".وقال مسؤولون أميركيون في إدارة بايدن، وفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" "إنهم سيبذلون جهداً مضاعفة للتوصل إلى صفقات بشأن الصراع في الشرق الأوسط، على الرغم من أنه من غير الواضح مدى النفوذ الذي يتمتعون به على إسرائيل والجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة التي تركز الآن على إدارة ترامب القادمة".وفي تشرين الأول الماضي، تعهد ترامب بإنهاء "المعاناة والدمار في لبنان"، وأضاف في ذلك الوقت أنه "يرغب في رؤية الشرق الأوسط يعود إلى السلام الحقيقي، السلام الدائم"، مشيراً إلى أنه "سوف ننجز ذلك على النحو الصحيح حتى لا يتكرر كل 5 أو 10 سنوات".وأعلن البيت الأبيض، السبت، أن بايدن سيستضيف ترامب في اجتماع تقليدي بعد الانتخابات بالمكتب البيضاوي الأربعاء المقبل.وتتّجه الأنظار إلى مسار الاتصالات خلال الأيام المقبلة، مع توقع تزخيم الجهود لإحداث خرق يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.وبحسب التقارير الأميركية، فإن إدارة بايدن، تعتزم القيام بمحاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاقات صعبة المنال لإنهاء الحرب في غزة ولبنان، لكن انتخاب ترامب، قد يترك إدارة بايدن من دون نفوذ كاف لإخضاع جميع الأطراف الإقليمية لإرادتها حالياً.ويأتي هذا في وقت تنقل فيه كبار المسؤولين الأميركيين على مدى شهور بين مناطق الشرق الأوسط لإجراء مفاوضات للسلام لكن لم تسفر عن تقدم ملموس.وفي السياق، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء أمس، أن إسرائيل تدرس إمكانية وقف إطلاق النار بالجبهة الشمالية مع لبنان لتجنب أي قرار من مجلس الأمن الدولي ضدها، مشيرةً إلى أن إدارة بايدن تمارس ضغوطاً شديدة على إسرائيل لإنهاء القتال على الجبهة الجنوبية.ومن جهتها، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مسؤول سياسي إسرائيلي، قوله إن هناك تقدماً ملموساً في المحادثات بخصوص الجبهة الشمالية.وأضاف المسؤول الإسرائيلي إن الحديث يدور حول اتفاق جيد جداً لإسرائيل يلبي مصالحها بشكل أمثل.وبدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك تقدماً حقيقياً في الاتصالات بخصوص الجبهة الشمالية.وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية ذكرت، أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي يقترب من إعلان انتهاء العملية البرية في جنوب لبنان بعد أكثر من شهر على بدايتها.وذكرت تقارير إعلامية نقلًا عن مصادر عسكرية أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 90% من العمليات البرية للجيش في لبنان انتهت، وأن الجيش لن يعلن انتهاء العملية البرية في لبنان إلا بعد التوصل إلى اتفاق سياسي.