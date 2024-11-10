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نداء عاجل من السودان لرعاياه المقيمين في مصر.. ما السبب؟

Lebanon 24
10-11-2024 | 05:41
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أصدر السودان، اليوم الأحد، نداء عاجلا بشأن رعاياه المقيمين في العاصمة المصرية القاهرة، الذين نزحوا من بلادهم هربا من الحرب الدائرة هناك.
 
وأعلنت السفارة السودانية في القاهرة، عن بدء اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، في مقابلة المواطنين الموجودين في مصر لتقديم شكاويهم بشأن أموالهم وأصولهم التي تعرضت للسرقة أو النهب من جانب "قوات الدعم السريع"، في الأحداث التي جرت منذ 15/4/2023، وقيمتها.
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وأوضحت أن المقابلات ستبدأ اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع.
 
 
وناشدت السفارة السودانية في القاهرة كل متضرر "بإحضار مستنداته وإرفاق فلاش بالصور والفيديوهات، التي توثق الانتهاكات التي تعرض لها".
 
 
وأوضح بيان السفارة أن اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، رقم 143 لسنة 2023. (سبوتنيك)
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