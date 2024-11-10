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عربي-دولي

هويّة القاتل لا تخطر على البال.. الكشف عن لغز العثور على جثة الشاب ابراهيم

Lebanon 24
10-11-2024 | 07:14
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نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن محافظة الغربية في مصر، في فك لغز العثور على جثة شاب، ملقاه في مياه النيل.

وبعد تكثيف التحريات، تم التوصل إلى هوية الضحية، وتبين أنه شاب يُدعى إبراهيم علي أبو النور ويبلغ من العمر 18 عاماً.
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ومع استكمال التحقيقات، انكشفت الحقيقة حيث تبيّن أن الجاني هو والد المجني عليه الذي أقدم على قتل ابنه بالتعاون مع صديق الضحية المدعو إسماعيل. ك، مبررين جريمتهما بسوء سلوك الشاب وكثرة سرقاته من المنزل.

وبعد إلقاء القبض عليهما، اعترفا المتهمان بارتكاب الجريمة، وتم تمثيل الواقعة بحضور النيابة العامة. (العربية)

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