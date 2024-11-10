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عربي-دولي

الدفاعات الروسية تسقط 70 مسيرة أوكرانية 34 منها في مقاطعة موسكو

Lebanon 24
10-11-2024 | 07:34
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، شن أوكرانيا هجوما بطائرات مسيرة على بعض المدن، بينها موسكو، في ساعات الصباح.
وأفادت في بيان أنها أحبطت هجوما شنته أوكرانيا، بين الساعة 07.00 و 10.00 بتوقيت موسكو، باستخدام طائرات مسيرة.
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وأوضحت أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 70 طائرة مسيرة أوكرانية، 34 منها استهدفت موسكو".
كما أشارت إلى إسقاط 23 مسيرة أوكرانية عند منتصف ليلة السبت-الأحد، في مناطق مختلفة.
وذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن أجزاء المسيرات التي تم تدميرها في سماء منطقة "رامينكي" لم تسبب أي أضرار أو خسائر في الأرواح.
فيما أعلن حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبييف أن امرأة أصيبت واندلعت نيران بمنزلين بسبب سقوط أجزاء من طائرة مسيرة في قرية "ستانوفوي".
 (الأناضول)
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