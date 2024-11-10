خلال 5 سنوات... "أبوفيس" سيمرّ قرب الأرض وهذا ما سيحدث

توقع علماء فلك مرور صخرة فضائية ضخمة بالقرب من كوكب الأرض، في غضون 5 سنوات، والتي قد تتسبب في حدوث حدوث "زلزال كويكبي".

وأشار بحثهم إلى أنه عندما يمر الكويكب "أبوفيس" الذي سمي على اسم "إله الفوضى المصري" على بعد 19000 ميل فقط من الأرض، فإن جاذبية كوكب الأرض ستتسبب في اهتزازه بعنف، وأن ذلك الاهتزاز النظري قد ينجم بسبب قوى المد والجزر الجاذبية، والتي هي تأثير التمدد أو السحب على الجسم الناجم عن الجاذبية غير المتساوية من جسم ضخم آخر.

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ورجح فريق الدراسة حدوث عمليتين فيزيائيتين عند مرور كويكب "أبوفيس" بالقرب من الأرض: الأولى هي تعرضه لهزات شبيهة بالزلزال، والتي من المرجح أن تبدأ قبل ساعة تقريبا من وصول الكويكب إلى أقرب مسافة له من الأرض والتي تستمر لبعض الوقت بعد ذلك، أما الثانية فهي تعرضه لهزات قوية بما يكفي لرفع الصخور من سطحه، والسماح لبعض الصخور بالهروب إلى الفضاء.

وأكد العلماء في النهاية، أن العمليتين ستُغيّران من بنية سطح الكويكب الذي يبلغ عمره أربعة مليارات عام، وفقا لموقع "لايف ساينس". (سبوتنيك)