مستشار ترامب يحدد طريقة للتواصل مع روسيا أكثر فعالية من العقوبات

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رأى كيت كيلوغ مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الطريقة الأكثر فعالية لحل المشاكل مع روسيا ليس القوة أو العقوبات بل الاتفاقيات الشخصية.وأكد كيلوغ خلال حديثه لصحيفة "وول ستريت" الأمريكية، أن أمام الرئيس الأمريكي خيار الحلول العنفية مثل العقوبات والقوة الغاشمة، إلا أن بدء العلاقات مع روسيا يجب أن يكون في المقام الأول من خلال التواصل الشخصي. وأضاف المستشار إن ترامب "سيتواصل مع القادة الرئيسيين لإيجاد طريقة لحل المشكلة".وأشارت الصحيفة إلى أن كيلوغ لم يكن يتحدث نيابة عن إدارة ترامب، لافتة إلى أن تعيينه في منصب رفيع في الإدارة الجديدة لا يزال يتم النظر فيه حاليا.وأضافت الصحيفة أن كيت كيلوغ شغل منصب السكرتير التنفيذي لمجلس الأمن القومي بين 2017 - 2018 في أثناء ولاية ترامب السابقة، وفي يونيو الماضي كان كيلوغ أحد واضعي خطة السلام لأوكرانيا والتي تضمنت تجميد المواجهة على طول خط المواجهة، في مقابل أن تتلقى كييف المزيد من الأسلحة.(روسيا اليوم)