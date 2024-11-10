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عربي-دولي

بعد خسارتها الانتخابات.. أول صورة لكامالا هاريس

Lebanon 24
10-11-2024 | 14:33
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ألقى منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من ابنة أخت كامالا هاريس بعض الضوء على شكل حياة نائب الرئيس بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب.

وتظهر الصور الجديدة التي شاركتها مينا هاريس يوم السبت، المرشحة الديمقراطية جالسة على الأرض وهي تلعب مع أطفال أقاربها بينما تستمتع بكأس من النبيذ الأبيض.
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وكتبت ميتا هاريس "العودة إلى حيث بدأ كل شيء قبل بضعة أشهر فقط. امتناني الأبدي للجميع، نحن نحبها كثيرا".
ويمكن رؤية المرشحة الرئاسية البالغة من العمر 60 عاما وهي ترتدي قميصا من جامعة هوارد أثناء لعبها في لعبة المدرسة القديمة مع أبناء أخواتها.

واستخدمت مينا، البالغة من العمر 40 عاما، وهي محامية متعلمة في ستانفورد وجامعة هارفارد، ومؤلفة كتب للأطفال، ومديرة تنفيذية إعلامية، منصتها باستمرار للترويج لعمتها خاصة بعد أن أصبحت المرشحة الديمقراطية للرئاسة.

وأعرب الديمقراطيون في قسم التعليقات عن حبهم ودعمهم لنائبة الرئيس، حيث كتب شخص واحد "ممتن جدا لها. شكرا على مشاركة هذه الصور المبهجة".

وقال شخص آخر: "إنه أمر حلو ومر للغاية لكنني سعيد جدا لأنها تحصل على هذا النوع من الحب والفرح مرة أخرى".
أول صور بهاريس بعد الانتخابات
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