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عربي-دولي

صهر ترامب "اللبناني" يجرى اتصالات مع عباس

Lebanon 24
10-11-2024 | 15:48
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يجري مسعد بولس مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتصالات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولعب بولس، رجل الأعمال اللبناني الأميركي والد زوج تيفاني ابنة الرئيس المنتخب، دورا مهما في حملة ترامب، وتحدث كثيرا عن نيته السعي لوقف الحرب في غزة ولبنان.
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ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول فلسطيني، قوله إن بولس التقى عباس على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول الماضي.
وأوضح المصدر أن الاجتماع "كان وديا"، مؤكدا تقريرا سابقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وأكد عباس استعداده للعمل مع ترامب من أجل التوصل إلى حل الدولتين، وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ووفق "تايمز أوف إسرائيل"، ساعد بولس في تنسيق رسالة أرسلها عباس إلى ترامب يتمنى له فيها التوفيق، بعد محاولة اغتياله في يوليو الماضي.

وأعرب الرئيس الأميركي المنتخب عن امتنانه لرسالة عباس.

يذكر أن بولس انضم إلى الدائرة الداخلية لترامب، بعد أن تزوج ابنه مايكل ابنة ترامب تيفاني عام 2022، وساعد الرئيس المنتخب على تحقيق تقدم كبير في صفوف العرب الأميركيين خلال حملته بانتخابات 2024.
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