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عربي-دولي

غارات أميركية- بريطانية تستهدف مواقع للحوثيين في اليمن

Lebanon 24
10-11-2024 | 23:14
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أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين باستهداف غارات أميركية بريطانية لمحافظتي عمران وصعدة في اليمن، فجر اليوم الإثنين.

وقالت وسائل الإعلام الموالية لجماعة الحوثي، إن 7 غارات استهدفت مديرية حرف سفيان في عمران.
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واستهدف قصف أميركي بريطاني، يوم الأحد، "معسكر جربان"، في مديرية سنحان جنوب شرقي صنعاء، حيت تستخدمه القوة الصاروخية للحوثيين ومعهم خبراء من الحرس الثوري الإيراني.

كما طال القصف "معسكر الحفا"، جنوبي صنعاء، للمرة الثانية خلال ساعات محدودة، وهو المعسكر ذاته الذي تعرض للقصف منتصف الشهر الماضي بواسطة القاذفات الشبحية الأميركية "بي 2".

ووفقا لمصادر يمنية، فإن معسكر الحفا، الذي عادة ما يتعرض للقصف، يضم خنادق وأنفاق جبلية منذ عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويستخدمه الحوثيون وخبراء الحرس الثوري الإيراني كورش لتركيب الصواريخ وقطع الطائرات المسيرة.

كذلك طال القصف مواقع عسكرية في حرف سفيان وحدود صعدة.
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