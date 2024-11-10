كان عنصرا بارزا.. إسرائيل تُعلن اغتيال قيادي في حركة "الجهاد"

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أكد الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، اغتيال محمد أبو سخيل، القيادي في حركة الجهاد بقطاع غزة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الجيش والشاباك قضيا على مسؤول ملف العمليات في حركة الجهاد بقطاع غزة.وأضاف أدرعي أن طائرات حربية إسرائيلية "أغارت بتوجيه استخباري دقيق يوم السبت وقضت على الإرهابي المدعو محمد أبو سخيل مسؤول ملف العمليات في الجهاد بقطاع غزة والذي عمل داخل مجمع قيادة وسيطرة في منطقة استخدمت سابقا كمدرسة فهد الصباح في شمال قطاع غزة".وأوضح أدرعي أن أبو سخيل "كان عنصرا بارزا في حركة الجهاد وقد عمل في تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية وبلورة صورة الوضع والتنسيق مع حماس لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مواطني إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في قطاع غزة".ويقول مسؤولون صحيون في قطاع غزة إن ما يزيد على 43 ألف فلسطيني استشهدوا في العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني الذي تعرضت مناطق كبيرة منه للتدمير.(سكاي نيوز)