أميركي يقتل زوجته وولديه وينتحر... ما علاقة ترامب؟

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شهدت ولاية مينيسوتا الأميركية جريمة بشعة، بعدما أقدم رجل على قتل زوجته وشريكته السابقة وولديه قبل أن ينتحر، في حادثة ربطتها وسائل إعلام أميركية بعودة الرئيس الجمهوري دونالد إلى البيت الأبيض.ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن عناصر شرطة مدينة دولوث، قولهم إنهم عثروا على الأب أنتوني نيفيو وزوجته وطفليه وشريكته السابقة، قتلى إثر جراح ناجمة عن طلقات نارية داخل منزلهم.وقال قائد شرطة المدينة إن مطلق النار، أنتوني نيفو البالغ من العمر 46 عامًا، كان يعاني "نمطا من مشاكل الصحة العقلية".قبل جريمته البشعة، كان أنتوني نيفيو ينشر آراء معادية لترامب على حسابه في موقع ، بحسب الصحيفة.وكتب أنتوني نيفيو في تموز الماضي: "لم يعد بإمكان صحتي العقلية والعالم أن يتعايشا بسلام، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو الدين".وفي منشور آخر قال: "أخشى أن يفرض المتعصبون معتقداتهم المضللة علي وعلى أسرتي. لدي أفكار مزعجة حول إمكانية حرقي على المحك كساحرة، أو صلبي على صليب محترق" وفق تعبيره.وفي منشور آخر، اتهم الجمهوريين بـ "جعل الأمر أكثر صعوبة على النساء لمغادرة" العلاقات المسيئة.وشارك أنتوني نيفيو منشورات سياسية أخرى، بما في ذلك صورة للرئيس السابق باراك أوباما، وترامب، والرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس.وحملت صورة ترامب كلمة "كراهية"، بينما تتوافق الكلمات "أمل" و"شفاء" و"نمو" مع السياسيين الديمقراطيين.