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خاص
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف.. إيران تريد الحرب مع الولايات المتحدة
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
|
Lebanon 24
11-11-2024
|
03:30
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رأت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أن "انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة ساهم في انهيار اليسار في اميركا وأوروبا، لكن لا أحد سيشعر بشعور أكبر بالخوف أكثر من زعماء أعداء الغرب في موسكو وبكين وطهران. والأمر الأكثر إلحاحًا هو أن عودة ترامب هي أسوأ كابوس لإيران. لقد استمتع آيات الله بأربع سنوات من الفوائد المالية والسياسية من سياسات جو بايدن الاسترضائية، والتي شهدت إطلاق مليارات الدولارات من الأصول المجمدة، مما مكّن طهران على الساحة العالمية. وإلا فلماذا سمح المرشد الأعلى علي خامنئي أو حتى أمر وكلائه حماس وحزب الله بمهاجمة إسرائيل في تشرين الأول من العام الماضي، إذا لم يكن واثقًا من أن الإدارة الأميركية الجبانة ستسمح له بالإفلات من العقاب؟"
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وبحسب الصحيفة، "كانت سنوات ترامب مختلفة تمامًا. كرئيس، دمر ترامب الاتفاق النووي غير العقلاني الذي أبرمه باراك أوباما وفرض عقوبات اقتصادية، ثم أمر بالقضاء على قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، وبالتالي فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض تمثل تهديدًا واضحًا وحاضرًا لاستمرار النظام في طهران. ولم يكن المرشد الأعلى ليتسامح مع عودة عدوه إلى البيت الأبيض، ولهذا السبب أمر النظام باغتيال ترامب في أيلول. وفي يوم الجمعة، كشفت وزارة العدل الأميركية عن اتهامات ضد مهاجر أفغاني إلى الولايات المتحدة، فرهاد شاكري، الذي يُزعم أنه كُلف من قبل الحرس الثوري الإيراني بقتل المرشح الرئاسي الأميركي آنذاك".
وتابعت الصحيفة، "لا شك أن خامنئي والحرس الثوري الإيراني كانا يعنيان ما يقولان، فقد نجح النظام في تنفيذ عمليات اغتيال سياسية متعددة منذ وصوله إلى السلطة في عام 1979، وحاول قتل العديد من الآخرين. إن نية إيران اغتيال دونالد ترامب بحد ذاتها تشكل سبباً للحرب، لكن عدوان طهران يتجاوز ذلك. ففي العام الماضي وحده، نفذ وكلاء إيران ما يقرب من 200 هجوم ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا والأردن. وفي السابع من تشرين الأول من العام الماضي، قُتل أكثر من 40 أميركياً يعيشون في إسرائيل على يد وكلاء إيرانيين واختطف 12، ولا يزال بعضهم محتجزاً كرهائن. ومن جانبه، حذر ترامب حماس ورعاتها الإيرانيين: "نريد عودة رهائننا، ومن الأفضل أن يعودوا قبل أن أتولى منصبي، وإلا سوف تدفعون ثمناً باهظاً للغاية"."
وأضافت الصحيفة، "يشير هذا إلى أنه عندما يعود ترامب إلى البيت الأبيض، فإن حماية واشنطن لإيران ستنتهي بشكل دراماتيكي، ومن الأهمية بمكان بالنسبة للشرق الأوسط والغرب أن يحدث هذا. وبفضل الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما واسترضاء بايدن، أصبحت طهران الآن على وشك أن تصبح دولة مسلحة نوويا، ويُعتقد أنها تمتلك ما يكفي من اليورانيوم العالي التخصيب لتصنيع ما لا يقل عن عشرة أسلحة نووية والقدرة على إطلاقها بالصواريخ الباليستية، وربما تكون على وشك اكتساب القدرة على التسلح".
وبحسب الصحيفة، "قبل الرد الإسرائيلي الأخير على الهجمات الصاروخية الإيرانية على أراضيها في تشرين الأول، أعلن بايدن أن استهداف القدرات النووية لطهران أمر محظور. وعلى العكس من ذلك، قال ترامب إن إسرائيل يجب أن "تضرب النووي أولاً ثم تقلق بشأن كل شيء آخر لاحقًا". أياً كان الإجراء الذي يقرر ترامب أن تتخذه الولايات المتحدة مباشرة ضد إيران، فيجب عليه إزالة كل القيود التي وضعها بايدن على إسرائيل، لا ينبغي له فقط أن يدعم بشكل لا لبس فيه أي إجراء تحتاجه تل أبيب للدفاع عن نفسها من هذا التهديد، بل يجب عليه أيضًا تزويدها بكل الموارد العسكرية التي تحتاجها لتدمير البرنامج النووي الإيراني بشكل فعال".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
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ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
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