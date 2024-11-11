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عربي-دولي
محاولة اغتيال جديدة لبن غفير وابنه.. هذا ما قام به عناصر من "حماس"
Lebanon 24
11-11-2024
|
01:16
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كشف جهاز الأمن العام "الشاباك" وشرطة إسرائيل، مساء أمس الأحد، عن محاولة قام بها 4 مسلحين في منطقة الخليل ينتمون إلى حركة حماس، بهدف اغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير وأكبر أبنائه الستة، وهو شوفال الذي يتدرب حاليا ليصبح طيارا بسلاح الجو الإسرائيلي، على حد ما ورد بوسائل إعلام إسرائيلية عدة.
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ووفقا للتحقيقات الأولية، حاولت الخلية جمع معلومات عن مكان الوزير، وعن تشكيلة دائرة الحراسة المحيطة به، ومن بين الأمور الأخرى استهدافه وهو في مكان عمله، كما جمع المعلومات عن ابنه المعروف بنشاطه في مواقع التواصل.
كما أظهرت نتائج التحقيق أن الخلية رصدت تحركات شوفال، حيث يقيم في مدينة بالخليل، كما في مكان سكن العائلة في مستوطنة "كريات أربع"، لمعرفة ما إذا كان هناك أمن حراسة حوله، وما إذا كان بن غفير يحمل سلاحا شخصياً.
وعندما لم تتمكن المجموعة من شراء أسلحة، حاولت صنع سيارة مفخخة ومتفجرات في وقت كان عناصرها يتعقبون الوزير وابنه، لتفجيرها بهما معا. إلا أن الشرطة تمكنت من اعتقالهم قبل نجاح المحاولة، وهي الثالثة التي يتم إحباطها ضد بن غفير منذ توليه منصبه، حيث ورد أن جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" أنقذ حياته 5 مرات في المجموع.
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