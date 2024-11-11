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عربي-دولي

ضربات شنتها موسكو على عدة مدن أوكرانية.. وإحباط خطف هليكوبتر روسية

Lebanon 24
11-11-2024 | 01:22
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حذرت السلطات الأوكرانية في وقت مبكر اليوم الإثنين من هجمات جوية روسية في عموم أنحاء البلاد، بعيد إعلانها مقتل 6 أشخاص على الأقل في ضربات شنّتها موسكو على مدينتي ميكولاييف وزابوريجيا في جنوب البلاد.
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وأوردت القوات الجوية الأوكرانية في منشور عبر تليغرام: "انتباه! خطر صواريخ في عموم أوكرانيا! إقلاع طائرات ميغ-31ك"، إضافة الى توجه قاذفات استراتيجية من طراز توبوليف تو-95 نحو أجواء البلاد.

وكانت السلطات المحلية الأوكرانية أعلنت في وقت سابق أن هجمات ليلية روسية أدت لمقتل 6 أشخاص على الأقل.

ففي ميكولاييف، قُتل 5 أشخاص وأصيب آخر في هجوم شنته مسيّرات روسية، حسبما أعلن حاكم المنطقة فيتالي كيم.

وقال كيم على تليغرام: "اندلعت حرائق في مبان سكنية في المدينة، وكل خدمات الطوارئ موجودة في الميدان".

من جهته، قال رئيس بلدية مدينة ميكولاييف أوليكساندر سينكيفيتش على تليغرام "الروس هاجموا مدينتنا مجددا بمسيّرات. لقد تضررت مبان سكنية".

وفي مدينة زابوريجيا التي تستهدفها القوات الروسية بشكل متكرر، أدت غارات جوية إلى مقتل شخص واحد وإصابة 20 ليل الأحد الاثنين، وفق السلطات.

وأفاد حاكم المنطقة إيفان فيدوروف بأن "عدد المصابين نتيجة الهجوم الليلي للعدو على زابوريجيا ارتفع إلى 20 شخصا، بينهم 5 أطفال".

إحباط خطة هليكوبتر
من جانب آخر، ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الاتحادي الروسي أن الجهاز أحبط محاولة من كييف للتخطيط لخطف طائرة هليكوبتر تستخدم في الحرب الإلكترونية ونقلها إلى أوكرانيا.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن جهاز الأمن الاتحادي إن  روسيا تلقت خلال العملية معلومات ساعدت القوات الروسية على قصف مواقع تابعة للقوات الجوية والبرية الأوكرانية.(سكاي نيوز)


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