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ذكرت مجلة الـ"Time" الأميركية أنه "على الرغم من القلق الشديد الذي يسود زعماء العالم، فإن إدارة دونالد ترامب لديها القدرة على إنجاز شيء أكثر توازناً واستدامة في الشرق الأوسط وبالتالي تحقيق حلم مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً للمنطقة بأكملها، بما يعود بالنفع على المسلمين واليهود على حد سواء".وبحسب المجلة، "إن الحكومة الثيوقراطية في إيران تشكل تأثيرًا سيئاً على جيرانها وعلى شعبها، وتشكل أكبر تهديد للوئام الإقليمي باعتبارها أكبر ممول للإرهاب في الشرق الأوسط. وتُعَد مبيعات النفط المصدر الأكثر أهمية لتمويل النظام الإيراني، حيث تمثل ما يصل إلى 70٪ من إجمالي عائدات الحكومة. وخلال إدارة ترامب الأولى، تحت قيادة المبعوث الخاص لإيران برايان هوك، أدى التركيز المتزايد من قبل الحكومة الأميركية على إيران، بما في ذلك الاستيلاء المباشر على عدد لا يحصى من ناقلات النفط الإيرانية وحتى إرسال رسائل بريد إلكتروني مباشرة إلى قادة السفن، إلى خفض حجم صادرات النفط الإيرانية بنسبة 95٪، من 2.5 مليون برميل يوميًا في عام 2018 إلى مستوى منخفض بلغ 70 ألف برميل يوميًا فقط في عام 2020، مما خفض عائدات النفط الإيرانية بنحو 50 مليار دولار. وتم استبدال إمدادات النفط المفقودة بسهولة بزيادة الإنتاج من دول الخليج، بقيادة المملكة العربية السعودية، لذلك انخفضت أسعار النفط العالمية، مما يضمن تحمل إيران وحدها للتكلفة وليس المستهلكين".وتابعت المجلة، "مع ذلك، فقد انتهى تطبيق هذه العقوبات الشديدة الفعالية خلال إدارة بايدن، لعدة أسباب، مما دفع إيران إلى جني أرباح غير متوقعة من إنتاج نفطي قياسي تقريبًا، حيث تضاعف من أقل من 2 مليون برميل يوميًا في عام 2019 إلى ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميًا الآن، مع زيادة صادرات النفط من الصفر عمليًا إلى ما يقرب من 2 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل أكثر من 100 مليار دولار من الأرباح. ويأتي ترامب بعلاقات أقوى بكثير مع الدول الرئيسية المنتجة للنفط في الخليج ومع صناعة الطاقة المحلية الأميركية، وعلى هذا النحو، سيكون لديه يد أقوى بكثير لفرض العقوبات دون رفع أسعار الطاقة العالمية، ومن الواضح أن أيام جني إيران للأرباح غير المتوقعة من مبيعات النفط قد ولت".وبحسب المجلة، "تشكل إيران النووية أخطر تهديد أمني إقليمي طويل الأمد يواجه إسرائيل والشرق الأوسط والولايات المتحدة، وسيتعين على إدارة ترامب أن تجعل وقف سعي إيران للحصول على سلاح نووي أحد أعلى أولوياتها. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، اقتربت إيران بشكل كبير من القدرة على تحقيق اختراق نووي،في حين سعى الدبلوماسيون الغربيون دون جدوى إلى تجديد الاتفاق النووي مع إيران. وعندما انهارت تلك المحادثات أخيرا، كما كان متوقعا، اعترف حتى كبار المسؤولين في البنتاغون بصراحة بأن إيران قد تتمكن قريبا من تجميع جهاز نووي بدائي في غضون أسابيع. والواقع أن إيران تقف اليوم كدولة على عتبة الأسلحة النووية، مع مخزون من اليورانيوم المخصب بدرجة 60% يكفي لصنع عدة قنابل، وهو ما يقترب كثيرا من درجة صنع الأسلحة".ورأت المجلة أن "إدارة ترامب على استعداد لإعادة إعطاء الأولوية لنزع السلاح النووي الإيراني، بدلاً من النهج الدبلوماسي الذي مكّن إيران بشكل متناقض من المضي قدماً نحو القنبلة. وفي حين أن الاتفاق النووي الإيراني ربما لا يزال محل نقاش ساخن في بعض الدوائر، فإن ما لا يمكن مناقشته عن بعد هو أن إيران على مدى السنوات القليلة الماضية اقتربت من القنبلة وحصدت الفوائد المالية من ضعف فرض العقوبات. ولكن هناك تطور آخر مهم، فقد نجحت إسرائيل في إضعاف وكلاء إيران والدفاعات الاستراتيجية الإيرانية بشكل كبير، والآن أصبحت إسرائيل حرة إلى حد كبير من القيود الرئيسية التي كانت تقيد قدرتها في السابق على اتخاذ إجراءات مباشرة ضد المنشآت النووية الإيرانية على الرغم من ضعف أنظمة الدفاع الجوي. وبالتالي، أصبح التصدي للبرنامج النووي الإيراني أكثر قابلية للتحقيق، والتوقيت مثالي لإدارة ترامب والولايات المتحدة للقيام بهذا الأمر. فإيران بالفعل في حالة حرب فعلية مع إسرائيل، ومعًا تمتلك الولايات المتحدة وإسرائيل الأدوات التي تحتاجها لاستكمال نزع سلاح البرنامج النووي الإيراني بأي وسيلة ضرورية، أو على أقل تقدير، فإن هذا التهديد للبنية التحتية النووية الإيرانية من شأنه أن يمنح إدارة ترامب نفوذًا كبيرًا".وبحسب المجلة، "هناك مأساة أخرى غير مقدرة لها قيمتها وإن كانت أقل وضوحًا نشأت عن السابع من تشرين الأول. لقد أدى الصراع الإقليمي اللاحق الذي اجتاح الشرق الأوسط إلى إخراج المرحلة التالية المخطط لها من اتفاقيات إبراهيم عن مسارها: كانت المملكة العربية السعودية ستتبع البحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب والسودان في تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتكريس تحالف جديد وتحويلي لمواجهة النفوذ الخبيث لإيران و"محور الشر". لا يعني هذا أن إدارة بايدن لم تحاول التوصل إلى اتفاق. في الواقع، كانت هجمات حماس في السابع من تشرين الأول مدفوعة جزئيًا بهدف حماس المتمثل في إفشال التطبيع المخطط له بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. ولقد أدى الموت والدمار في غزة لاحقًا إلى تغيير بيئة صنع السلام ومنح السعوديين الحاجة إلى إظهار أنهم يقدمون مستقبلًا أفضل للفلسطينيين".ورأت المجلة أن "مع عودة ترامب، هناك فرصة حقيقية للغاية بأن تعترف المملكة العربية السعودية في نهاية المطاف بوجود إسرائيل، حتى لو لم يكن ذلك الآن. باختصار، إن السرد القائل بأن عودة ترامب لن تؤدي إلا إلى تعزيز النزعة العسكرية لنتنياهو على حساب الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط يفوت أعظم فرصة على الإطلاق. إن إضعاف محور الشر الإيراني يخلق الفرصة لإدارة ترامب لتحويل الشرق الأوسط بأكمله بقوة نحو مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا، مما يعود بالنفع على جميع سكان المنطقة، المسلمين واليهود على حد سواء، مع تعزيز المصالح الأميركية".وختمت المجلة، "قد يلوح فجر جديد وعصر جديد من السلام والازدهار في الأفق في الشرق الأوسط مع عودة ترامب".