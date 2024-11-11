Advertisement

عربي-دولي

نجله الوحيد من زوجته الحالية ميلانيا.. هكذا ساعد بارون ترامب والده في الانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
11-11-2024 | 02:09
A-
A+
Doc-P-1276436-638669131913657514.jpg
Doc-P-1276436-638669131913657514.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقف أفراد العائلة الصغيرة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب معه في الانتخابات الرئاسية 2024، بمن فيهم أصغر أبنائه "بارون"، نجله الوحيد من زوجته الحالية ميلانيا.

بارون ترامب.. هذا الشاب البالغ من العمر ثمانية عشر عاما كان له دور كبير في تغلغل والده داخل أوساط متابعي البودكاست بشكل خاص، لاسيما الذكور منهم.
Advertisement

فخلال الحملة الانتخابية، لم يكن خفيا استهداف ترامب جمهور البودكاست من خلال التركيز على حوارات البودكاست أكثر من الحوارات التقليدية.

وفعلا ظهر ترامب في آب الماضي في بودكاست روس، الذي انتشر على نطاق واسع، وحقق ملايين المشاهدات.

بعدها أجرى ترامب سلسلة من المقابلات مع مقدمي البودكاست الشبابية، وذلك بتوصية من ابنه بارون، الذي لعب دورا مهما في تشكيل استراتيجية والده الإعلامية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام أميركية.

استقطاب فئات جديدة لم تكن تميل له
يذكر أن الرئيس الأميركي المنتخب ترامب لم يكتفِ بالفئات التقليدية بل استقطب فئات أخرى لم تكن سلفا تميل له.

فقد حقق ترامب زيادة بنحو 6% في مقاطعات منتصف العمر. أما المقاطعات الشابة فقد تحصل فيها ترامب على زيادة بنحو 5.3%.

وداخل الفئات ذي الأصول العرقية المتنوعة، فقد حقق فيها ترامب أيضا تحسنا كبيرا.

القفزة الأكبر جاءت داخل أوساط الأميركيين ذي الأصول اللاتينية والتي حقق فيها زيادة بنحو 13%.

ونفس الشيء داخل أوساط الناخيين ذوي الأصول الأميركية الخالصة والتي حقق فيها زيادة 10%.

حتى فيما يتعلق بالمستوى التعليمي فإن ترامب حقق تحسنا كبيرا.

ففي المقاطعات الأقل تعلما زادت نسبة التصويت له بنحو 5.2%، وفي المقاطعات الأكثر تعلما أيضا زادت نسبة التصويت له بنحو 4.6%.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:42 | 2024-11-11
06:44 | 2024-11-11
07:03 | 2024-11-11
07:02 | 2024-11-11
07:00 | 2024-11-11
06:56 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24