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استخبارات روسيا: واشنطن تستعد لإجراء انتخابات بأوكرانيا

Lebanon 24
11-11-2024 | 02:57
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صرح المكتب الصحافي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية لوكالة "تاس" أن وزارة الخارجية الأميركية تستعد لإجراء انتخابات في أوكرانيا، للتخلص من فولوديمير زيلينسكي.

وجاء في بيان المكتب الصحافي، اليوم الاثنين: "وفقا للمعلومات التي تلقتها الاستخبارت الخارجية، تواصل وزارة الخارجية الأميركية دراسة خيارات استبدال القيادة الحالية في أوكرانيا في حال لزم الأمر".
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وأضاف البيان: "تدرس واشنطن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل، باعتباره أحد الطرق "المشروعة" للتخلص من فولوديمير زيلينسكي الذي تجاوز جميع الحدود، وذلك في ظل استمرار الأعمال القتالية مع روسيا".
 
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