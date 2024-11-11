شهداء بينهم مسنة بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

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لقي 4 فلسطينيين حتفهم وأصيب آخرون، الإثنين، في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).ونقلت الوكالة عن مصادر محلية القول إن "مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها بكثافة غرب مخيم النصيرات ما أدى لمقتل مسنة".كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية خيم النازحين في منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.وذكرت الوكالة أن الطائرات المسيرة أطلقت النار بشكل كثيف صوب منازل المواطنين في أرض المفتي وأطراف مخيم 5 شمال النصيرات، كما أطلقت آليات الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة في منطقة الفاخورة بمشروع بيت لاهيا شمال غزة، وقصفت المدفعية حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.