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عربي-دولي
لافرينتيف: روسيا تبذل ما في وسعها لمنع امتداد أزمة الشرق الأوسط إلى سوريا
Lebanon 24
11-11-2024
|
04:50
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أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لمنع امتداد أزمة الشرق الأوسط إلى سوريا.
وأضاف لافرينتيف على هامش مفاوضات أستانا اليوم، أنه في الجولة الحالية سيتم بحث الوضع في المنطقة وتأثيره على سوريا.
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وأشار لافرينتيف إلى أن الجولة الحالية من مفاوضات أستانا تجري في ظل ظروف صعبة من التوتر الإقليمي بسبب الوضع في غزة.
وحول التغييرات المحتملة في السياسة الأمريكية تجاه سوريا في عهد ترامب، قال لافرينتيف إن روسيا ترى آفاقا معينة في تغيير محتمل بمسار السياسة الخارجية لدونالد ترامب لكنها لن تنظر إلى التصريحات، بل تأخذ بالإجراءات والمقترحات التي سيقدمها.
(روسيا اليوم)
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