حفل زفاف ينتهي بمعركة.. جثة و7 مصابين بسبب معاكسة السيدات!

تحوّل عرس إلى جنازة بمحافظة الإسكندرية بمصر، حيث تسببت مشاجرة بين 15 شخصًا من المدعويين في قتل أحدهم وإصابة 7 آخرين.

وبحسب التفاصيل، نشبت مشاجرة أمام إحدى قاعات الأفراح بمنطقة الدخيلة، بسبب معاكسة سيدتين من أطراف المشاجرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الجريمة، وضبط الجناة.

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وتلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود متوفي أمام مجمع قاعات أفراح، بمنطقة المكس بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، اتضح حدوث مشاجرة بين طرف أول، عاطل توفى إثر إصابته بجرح طعني وزوجته، وعاطل مصاب بجروح متفرقة وخطيبته، و4 آخرين جميعهم مقيمين بدائرة قسم أول العامرية.



وكشف الفحص أن الطرف الثاني للمشاجرة هم 7 أشخاص منهم 4 مصابين بجروح وكسور متفرقة، مُقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة.



واتضح أن كلا الطرفين اعتديا على بعضهما بالأسلحة البيضاء، محدثين ما بهم من إصابات بسبب معاكسة إثنين من الطرف الثاني لسيدتين من الطرف الأول.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، كما ضبط 4 قطع أسلحة بيضاء المستخدمين في ارتكاب الواقعة.



واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. (العربية)