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عربي-دولي

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تدق ناقوس الخطر.. فما القصة؟

Lebanon 24
11-11-2024 | 08:15
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دقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، ناقوس الخطر من جديد حول التغيرات المناخية في تقريرها للعام 2024.
وخلال تقديم تقريرها عن درجات الحرارة العالمية لعام 2024 في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باكو، أطلقت المنظمة أعلى مستوى إنذار من مغبة سرعة تغير المناخ خلال جيل واحد.
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 وسجل متوسط درجة الحرارة العالمية رقما قياسيا بلغ 1.54 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي بين عامي 1850 و1900.

وأعرب باحثو المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، عن عدم ثقتهم في حدوث تغييرات كبيرة بحلول نهاية العام.

وحدد اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 هدفا للحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية.

ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يبلغ الارتفاع في متوسط درجات الحرارة حاليا 1.3 درجة مئوية وفقا لهذا المعيار.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو: "إن هطول الأمطار والفيضانات القياسية، والأعاصير المدارية التي تتسارع شدتها، والحرارة المميتة، والجفاف المستمر وحرائق الغابات التي شهدناها في مناطق مختلفة من العالم هذا العام هي للأسف تمثل واقعنا الجديد ولمحة عما ينتظرنا في المستقبل". (روسيا اليوم)

عربي-دولي

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