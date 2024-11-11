ترامب يستخدم كلابًا آلية لحماية نفسه.. هذه مهامها الدقيقة (فيديو)





وبحسب أنتوني جوجليلمي، كبير مسؤولي الاتصالات في الجهاز، فإن هذه التكنولوجيا الجديدة تساهم في تعزيز الأمن دون الإفصاح عن موعد بدء استخدامها أو تفاصيل دقيقة عن قدرات الروبوتات. وأوضح جوجليمني في بيان مشترك مع شركة "نيكستار" أن هذه الكلاب الآلية مزودة بتقنيات مراقبة متطورة وأجهزة استشعار متقدمة، مما يساهم في تعزيز كفاءة الحماية. وأضاف أن "حماية الرئيس المنتخب تُعد أولوية قصوى"، مشيرًا إلى أهمية هذه التكنولوجيا في تحقيق الأهداف الأمنية للجهاز.

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وعرضت الخدمة السرية قدرات الروبوتات في مقطع فيديو شاركته خلال قمة الناتو في تموز 2024 بواشنطن العاصمة. وأوضح مسؤول في الخدمة السرية أن هذه الوحدات جزء من برنامج "ASTRO"، الذي يرمز إلى "الأنظمة المستقلة والتشغيل الآلي التقني".



وذكر المسؤول أن "الكلاب" الآلية يمكن تزويدها بتقنيات للكشف عن القنابل والمواد الكيميائية الخطرة، كما أنها مزودة بكاميرات حرارية وقدرات تكبير عالية الوضوح. أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركية عن إدخال كلاب آلية ضمن الإجراءات الأمنية المعززة لتأمين منزل الرئيس المنتخب دونالد ترامب في منتجع مار إيه لاغو بولاية فلوريدا.وبحسب أنتوني جوجليلمي، كبير مسؤولي الاتصالات في الجهاز، فإن هذه التكنولوجيا الجديدة تساهم في تعزيز الأمن دون الإفصاح عن موعد بدء استخدامها أو تفاصيل دقيقة عن قدرات الروبوتات. وأوضح جوجليمني في بيان مشترك مع شركة "نيكستار" أن هذه الكلاب الآلية مزودة بتقنيات مراقبة متطورة وأجهزة استشعار متقدمة، مما يساهم في تعزيز كفاءة الحماية. وأضاف أن "حماية الرئيس المنتخب تُعد أولوية قصوى"، مشيرًا إلى أهمية هذه التكنولوجيا في تحقيق الأهداف الأمنية للجهاز.وعرضت الخدمة السرية قدرات الروبوتات في مقطع فيديو شاركته خلال قمة الناتو في تموز 2024 بواشنطن العاصمة. وأوضح مسؤول في الخدمة السرية أن هذه الوحدات جزء من برنامج "ASTRO"، الذي يرمز إلى "الأنظمة المستقلة والتشغيل الآلي التقني".وذكر المسؤول أن "الكلاب" الآلية يمكن تزويدها بتقنيات للكشف عن القنابل والمواد الكيميائية الخطرة، كما أنها مزودة بكاميرات حرارية وقدرات تكبير عالية الوضوح.

في الوقت ذاته، كانت الكلاب الآلية مجرد أحد التدابير الأمنية المتبعة في مار إيه لاغو منذ يوم الانتخابات، إذ تم رصد قارب تابع لخفر السواحل مزود بمدافع في بحيرة وورث لاغون بالقرب من مقر إقامة ترامب.ويأتي التركيز على تعزيز الأمن في مار إيه لاغو عقب فوز ترامب بالسباق الرئاسي لعام 2024، حيث إنه تعرض خلال الفترة الماضية لمحاولتي اغتيال.وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، الجمعة الماضية، أن ترامب كان مستهدفاً في مؤامرة اغتيال إيرانية، وتم توجيه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص على صلة بهذا المخطط المزعوم. (عربي21)