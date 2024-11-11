"إيفو": الاقتصاد الألماني يعاني من نقص في الطلبيات بصورة غير مسبوقة

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أعلن معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن الاقتصاد الألماني يعاني من نقص في الطلبيات بصورة غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.وذكر المعهد أن 41.5 بالمئة من الشركات شكت من هذا الأمر في أحدث استطلاع له، بزيادة قدرها 2.1 نقطة مئوية عما كان عليه الوضع في الاستطلاع الأخير قبل ثلاثة أشهر.وأشار المعهد إلى أن هذه أسوأ قيمة يسجلها الاستطلاع منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009، وفاق ذلك لأول مرة أعلى نقص في الطلبات تم تسجيله خلال أزمة كورونا بفارق ضئيل. (سكاي نيوز)