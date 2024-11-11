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عربي-دولي

في ولايته الجديدة.. إليكم من عيّن ترامب نائبًا لكبير موظفي البيت الأبيض

Lebanon 24
11-11-2024 | 14:18
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عيّن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مستشاره منذ فترة طويلة ستيفن ميلر، المتشدد في قضايا الهجرة، نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض للشؤون السياسية، في إدارته الجديدة.

ونشر نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس رسالة تهنئة، الإثنين، لميلر على موقع "إكس"، وقال: "هذا اختيار رائع آخر من الرئيس".
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وكان ميلر أحد كبار المستشارين في فترة ولاية ترامب الأولى وكان شخصية محورية في العديد من قراراته السياسية، وساعد في صياغة العديد من خطابات ترامب وخططه المتشددة فيما يتعلق بالهجرة.

ومنذ أن ترك ترامب منصبه، شغل ميلر منصب رئيس منظمة "أميركا فيرست ليغال"، وهي منظمة تضم مستشاري ترامب السابقين وتم تأسيسها كنسخة محافظة من "اتحاد الحريات المدنية الأميركي"، لتتحدى إدارة الرئيس جو بايدن وشركات الإعلام والجامعات وغيرها بشأن قضايا مثل حرية التعبير والدين والأمن القومي. (سكاي نيوز) 
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