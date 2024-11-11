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عربي-دولي

الأردن للمجتمع الدولي: لإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف العدوان

Lebanon 24
11-11-2024 | 15:41
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استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الإثنين، "التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة".
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وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة المجتمع الدولي بـ "تحمل مسؤولياته القانونية والخلقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطر في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة". 

وأكد"رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وشدد على أن هذه "التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي"، مؤكداً أن "كل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة". (الوكالة الوطنية) 
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