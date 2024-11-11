الجيش الأميركي شنّ ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا

قالت القيادة الوسطى الأميركية اليوم الثلاثاء إن "قواتها شنّت ضربات على تسعة أهداف مرتبطة بجماعات إيرانية في سوريا".



وذكرت القيادة الوسطى في بيان أن "الضربات استهدفت موقعين رداً على عدّة هجمات على جنود أميركيين في سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

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