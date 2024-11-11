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عربي-دولي

وزير إسرائيلي بحث مع ترامب حربي لبنان وغزة.. هذا ما كشفه موقع أميركي

Lebanon 24
11-11-2024 | 23:09
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أورد موقع "أكسيوس" الأميركي تفاصيل لقاء جمع الرئيس المنتخب دونالد ترامب بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن ترامب "التقى ديرمر وأخبره بالقضايا التي يريد من إسرائيل التحرك أو عدم التحرك بشأنها قبل توليه منصبه".
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وأشار الموقع إلى أن الوزير الإسرائيلي "أطلع ترامب على الخطط بشأن غزة ولبنان خلال الشهرين المقبلين".

وذكرت وكالة "الأسوشيتد برس" أن ديرمر اجتمع يوم أمس الإثنين مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

والتقى ديرمر مع كبار المستشارين في البيت الأبيض، آموس هوكستاين وبريت ماكغورك، وفقا لمسؤول أميركي.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه من المتوقع أن يلتقي ديرمر أيضا اليوم الثلاثاء مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وفي وقت سابق من يوم أمس الإثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جدعون ساعر للصحفيين إن هناك "تقدما معينا" في جهود وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان.

ويعد ديرمر من المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكان قد سافر الأسبوع الماضي إلى روسيا في إطار جهود وقف إطلاق النار، وفقا لمصدر مطلع على المسألة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ديرمر يحاول حشد الدعم الروسي لفرض وقف إطلاق النار من خلال ضمان عدم تهريب إيران للأسلحة إلى حزب الله عبر سوريا، التي تعتبر حليفا لروسيا.(سكاي نيوز)

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