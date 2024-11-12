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عربي-دولي
لمكافحة الهجرة غير الشرعية... هولندا تطلق عمليات تفتيش على الحدود
Lebanon 24
12-11-2024
|
00:34
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أعلنت وزيرة اللجوء الهولندية مارجولين فابر إطلاق عمليات تفتيش على الحدود اعتبارا من 9 كانون الاول المقبل لمكافحة الهجرة غير القانونية، وتهريب المهاجرين.
وقالت إن الشرطة الحدودية ستنشر فرقا متنقلة وأن حركة المرور الخاصة والتنقل بالشاحنات لن تتأثر كثيرا بهذا الإجراء.
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وأوضحت أن عمليات التفتيش من المقرر أن تستمر في البداية لمدة ستة أشهر، وكان من المقرر أن تبدأ في نوفمبر الجاري.
من جهتها أعربت البلديات الحدودية عن معارضتها لعمليات التفتيش وأكدت في بيان مشترك أن هذه خطوة "ضارة وحل وهمي".
وفي سبتمبر الماضي كشفت الحكومة الهولندية عن خطط لفرض قيود صارمة على اللجوء، حيث قالت الوكالة الفرنسية إن الائتلاف الحاكم في هولندا يريد إطلاق عملية لتغيير بعض القواعد الأوروبية في هذا الصدد. (روسيا اليوم)
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