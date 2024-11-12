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عربي-دولي

"إن سلّم ترامب أوكرانيا لبوتين"... ما حقيقة تهديد أمين عام الناتو بطرد واشنطن من الحلف؟

Lebanon 24
12-11-2024 | 01:00
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أكدت صحيفة "نيوزويك" أن تهديدات الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته بطرد واشنطن من الحلف "إن سلم ترامب أوكرانيا لروسيا" غير صحيحة، وذلك بعد تقصّ أجرته الصحيفة.

ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان"هل روته هدد فعلا بطرد واشنطن من عضوية الناتو إذا سلم ترامب أوكرانيا لبوتين".
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ولفتت الصحيفة إلى أنه انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" أنباء أن روته هدد بذلك بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.

وانتشر عبر مواقع التواصل منشور يقول" بأن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته سيطرد الولايات المتحدة شخصيا من التحالف إذا سلم ترامب أوكرانيا لبوتين.. كان ستولتنبرغ مستعدا لبدء حرب نووية مع روسيا، وروته كذلك".

إلا أن الصحيفة وجدت أن روته لم يدل بأي تصريحات بشأن طرد الولايات المتحدة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، أو خلال بيان للناتو مؤخرا والذي هنأ فيه الرئيس المنتخب.

وتلفت الصحيفة إلى أنها تواصلت مع حلف شمال الأطلسي وحملة ترامب للحصول على تعليق حول ذلك. (روسيا اليوم)
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