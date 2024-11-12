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عربي-دولي

ترامب يهجر رياضته المفضلة "لأجل عيون أميركا"

Lebanon 24
12-11-2024 | 01:13
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أفادت مصادر مقربة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأنه يعتزم التخلي عن ممارسة رياضته المفضلة الغولف، والتركيز على مصلحة البلاد.


ونقل موقع "Page Six" التابع لصحيفة " The Post" عن أحد المقربين من ترامب قوله إنه: "على الرغم من أن العديد من الرؤساء لعبوا الغولف أثناء وجودهم في البيت الأبيض، إلا أن ترامب أخبر جميع أصدقائه في اللعبة بأنه سيضع مضربه جانبا ليركز على مصالح البلاد".
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وأضاف المصدر: "بين التهديدات الأمنية والحاجة إلى تفعيل إدارته، يقول ترامب إنه لا يملك الوقت الكافي لممارسة الغولف بالطريقة التي كان يتمتع بها في الماضي".


وتابع: "من المؤكد أن ترامب سيمارس رياضة الغولف في المناسبات الخاصة، مثل اللعب ضمن إطار العمل، أو اللعب مع كبار المتبرعين. لكن رفاقه في لعبة الغولف، وهم نحو 14 لاعبا رئيسيا، سوف يحتاجون إلى الانشغال بأشياء أخرى في غيابه!".

وأمضى دونالد ترامب بعض الوقت في لعب الغولف خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع حفيدتيه كاي وكلوي ترامب، ورجل الأعمال الأميركي إيلون موسك، في نادي ترامب الدولي للغولف بويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا.


ويملك الرئيس الأمريكي المنتخب 18 عقارا للغولف على المستوى الدولي. وخلال فترة ولايته الأخيرة كرئيس، ورد أنه أمضى أكثر من 260 يوما في ملاعب الغولف الخاصة به، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان قد لعب خلال تلك الزيارات.

ومن المعروف أن ترامب يلعب مرة الغولف واحدة على الأقل في الأسبوع، منذ مغادرته البيت الأبيض. كما انتقد ترامب أيضا الرئيس باراك أوباما بسبب لعبه للغولف عندما كان مرشحا للحزب الجمهوري خلال حملته الأولى ضد هيلاري كلينتون. (روسيا اليوم)
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