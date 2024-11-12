الخطوط الجوية الألمانية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل

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أعلنت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 كانون الاول، بسبب حرب إسرائيل في غزة ولبنان.وينطبق التمديد على جميع شركات الطيران داخل المجموعة، التي تشمل الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية ويورو وينجز، حسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".وسيتم تعليق الرحلات الجوية إلى تل أبيب من فرانكفورت وميونيخ مع شركة الطيران الرائدة "لوفتهانزا" الآن حتى نهاية العام، حسبما قالت المجموعة.وفي وقت سابق تم تعليق جميع رحلات المجموعة حتى 25 تشرين الثاني الجاري.وقامت مجموعة "لوفتهانزا" بتعديل جدول رحلاتها بشكل متكرر في الأشهر الأخيرة بسبب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط كما فعلت شركات طيران أخرى.كما تم تعليق رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران حتى نهاية يناير من العام المقبل، في حين تم تعليق الخدمات إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى نهاية فبراير.وقد أوقفت العديد من الشركات العالمية رحلاتها إلى إسرائيل الأشهر الأخيرة نتيجة تصاعد الهجمات الصاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل لاسيما الوسط والشمال مما أثر سلبا على حركة الطيران. (روسيا اليوم)