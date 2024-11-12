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عربي-دولي

بعد هزيمتها أمام ترامب.. هاريس تظهر علنا إلى جانب بايدن

Lebanon 24
12-11-2024 | 01:43
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تكريما لذكرى العسكريين الذين قتلوا دفاعا عن الولايات المتحدة، وضع الرئيس الأميركي جو بايدن إكليلا من الزهور بمناسبة "يوم المحاربين القدامى" أمس الإثنين، وظهرت نائبته كامالا هاريس لأول مرة إلى جانبه منذ هزيمتها الانتخابية الأسبوع الماضي.
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وتعد المراسم التي أقيمت في "مقبرة أرلينغتون الوطنية" التي يفصلها نهر بوتوماك عن واشنطن المرة الأولى التي تظهر هاريس علنا منذ خطابها في 6 تشرين الثاني الذي أقرّت فيه بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب.

وبدأ الديمقراطيون نقاشات داخلية لتحديد أسباب خسارة هاريس، إذ يحمّل البعض بايدن المسؤولية بسبب إصراره في البداية على الترشح مرة أخرى رغم بلوغه 81 عاما.

وأما الانتقادات لهاريس نفسها فكانت أخف بكثير فيما أشاد بها بايدن الخميس بنائبته في خطاب متلفز من البيت الأبيض.

وفي وقت سابق أمس الإثنين، استضاف بايدن عسكريين سابقين في البيت الأبيض قبل التوجه إلى أرلينغتون، حيث دفن رئيسان سابقان وجنرالات شاركوا في أهم الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة وآلاف العسكريين الآخرين.

وشارك بايدن وهاريس اللذان ارتديا بزات داكنة في مراسم وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول.

ومن المقرر بأن يدلي الرئيس بتصريحات في مدرج في المقبرة.

تأتي المراسم قبل استضافة بايدن المقررة لترامب في البيت الأبيض الأربعاء.

وبدأ الرئيس الجمهوري المنتخب تعيين شخصيات في إدارته الجديدة. وأعلن بأنه سيعيد المسؤول المتشدد في مجال الهجرة توم هومان إلى الإدارة ليكون مسؤولا عن أمن الحدود فيما سيعيّن النائبة اليمينية في الكونغرس إليز ستيفانك مندوبة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.(سكاي نيوز)

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