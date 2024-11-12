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رأت صحيفة "Wall Street Journal" الأميركية أن "من بين التحديات العديدة التي تواجه إدارة دونالد ترامب المقبلة هي أن إيران أصبحت على حافة العتبة النووية. لقد استغل الملالي سنوات حكم جو بايدن جيدًا، فملأوا خزائنهم وعززوا مشروعهم النووي. إلا أن الكثير تغير في الشرق الأوسط منذ 7 تشرين الأول 2023، وأصبحت إسرائيل أكثر جرأة في مواجهة أعدائها، لكن القوى الوسطى لا يمكنها أن تفعل الكثير، خاصة عندما تتعرض باستمرار لمضايقات من قبل عدد كبير من الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي. ومن بين التغيرات الإقليمية كيفية تصور الملالي لحربهم ضد إسرائيل. فالآن تدرك الثيوقراطية الإيرانية أن استراتيجيتها بالوكالة معيبة، وأن صواريخها الباليستية التقليدية تفتقر إلى الدقة والقوة، وأن الدولة اليهودية قادرة على قصف أي شيء داخل إيران، باستثناء ربما منشآت تخصيب اليورانيوم المدفونة على عمق كبير في الأرض والتي يديرها النظام الديني".وبحسب الصحيفة، "لكن هناك جانب واحد على الأقل ظل ثابتا.ففي غارتها على إيران الشهر الماضي، لم تهاجم إسرائيل التهديد الأعظم: مواقع الأسلحة النووية الإيرانية، كما لم تضرب ما قد يسبب الألم الأكثر إلحاحا والذي قد يهز النظام، منشأة النفط في جزيرة خرج، والتي يتم من خلالها شحن حوالي 90٪ من صادرات النفط للجمهورية الإسلامية. وقد أظهرت إسرائيل مرة أخرى عدم ارتياحها للتصعيد ضد إيران، ومن المرجح أن يعود هذا جزئيا إلى حث إدارة بايدن على ضبط النفس، ولكن أيضا إلى مخاوف إسرائيل من أن قاذفاتها المقاتلة قد تفشل في مواجهة موقع تخصيب اليورانيوم في فوردو، المدفون تحت جبل".وتابعت الصحيفة، "تأمل الحكومة الإسرائيلية أن تؤدي الضربات الجوية التي تشنها القوات الجوية داخل إيران إلى المزيد من التردد النووي، وألا يعمل النظام على تخصيب اليورانيوم إلى الدرجة اللازمة لصنع القنابل وتجميع المحفزات النووية. وربما يصلي الإسرائيليون أن يعفي ترامب اسرائيل من مهمة قصف المنشآت النووية الإيرانية أو على الأقل أن يدعم إسرائيل إذا حاولت القيام بذلك. ونظرا لطبيعة التهديد، ومدى قرب النظام من القنبلة، فقد لا يكون الوقت في صالح إسرائيل بعد الآن. ولأول مرة، تدعو دوائر انتخابية إيرانية مهمة علناً الدولة إلى بناء الأسلحة النووية".وبحسب الصحيفة، "إن تقييم تل أبيب للتهديد النووي الإيراني، وأي إجراءات عسكرية يجب اتخاذها ضدها، يعتمد بشكل متزايد على المعلومات الاستخباراتية. ويفترض القادة الإسرائيليون أن القوات الجوية لا تحتاج إلى التحرك حتى يقوم الإيرانيون بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90٪. وهذا مشابه لما زعمته إدارة أوباما عندما تقدمت بصفقة نووية: لم تكن الولايات المتحدة بحاجة إلى القلق بشأن المواقع السرية وأبحاث التسليح غير المعلنة وأجزاء أجهزة الطرد المركزي والمخزونات ذات الاستخدام المزدوج لأن مفتشي وكالة الاستخبارات المركزية والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سيضبطون الإيرانيين وهم يغشون. ويقترح كبار المسؤولين في إدارة بايدن الشيء عينه اليوم. ولكن في الممارسة العملية، لم تكن واشنطن تعلم قط متى كان أعداؤها يسارعون إلى امتلاك القنبلة، ناهيك عن إطلاق خطة عسكرية لمنعهم. وفي السر، لم يعط كبار المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين الانطباع بأن شبكة الاستخبارات الإسرائيلية داخل إيران جيدة إلى هذا الحد".وتابعت الصحيفة، "حتى الآن، كانت الاستخبارات الإسرائيلية جيدة بما يكفي لإحراج النظام الديني الإيراني. وإذا كانت تل أبيب جادة في تحميل النظام الديني المسؤولية عن وكلائه، فإن سلاح الجو الإسرائيلي سوف يقصف إيران بشكل روتيني ما لم تأمر طهران حزب الله بوقف هجماته على شمال إسرائيل. فكم مرة تستطيع تل أبيب أن تضرب أهدافاً غير نووية في إيران قبل أن "يسرع" النظام الديني إلى استخدام القنبلة النووية لمنع الصهاينة من الهجوم؟ إن عملية تطهير الأجهزة الأمنية في الجمهورية الإسلامية ربما تكون في طور الإعداد. وهذا، إلى جانب تكثيف المراقبة على أولئك الذين لديهم القدرة على الوصول إلى البرنامج النووي، من شأنه أن يسمح للنظام الديني بالشعور بمزيد من الأمان إذا قرر أن بناء القنبلة النووية يشكل أولوية ملحة. ومن المرجح أن يكون الخوف من التسريبات أحد الأسباب التي جعلت المرشد الإيراني علي خامنئي حذراً بشأن إكمال المشروع الذي تقدم به لمدة ثلاثين عاماً في مواجهة ضغوط خارجية هائلة".وبحسب الصحيفة، "كما هي الحال دائما، تظل أميركا الورقة الرابحة في حسابات خامنئي. لا يبدو أن الطبقة السياسية الأميركية حريصة على مراقبة أو تأديب الشرق الأوسط الجامح، وكان الإنجاز الأكثر أهمية الذي حققه ترامب هو اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، وهو ما أثار فزع النظام. قد يؤدي عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الجديد إلى إبطاء تطلعات النظام النووية، ولكن الخوف من إدارة ترامب الوشيكة قد يدفع الملالي إلى الاندفاع إلى القنبلة النووية، على أمل أن تفشل الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية في اكتشاف تحركهم".