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عربي-دولي
طهران تبني "نفقا دفاعيا" بعد ضربات إسرائيلية
Lebanon 24
12-11-2024
|
04:04
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ذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية، الثلاثاء، أن إيران تبني "نفقا دفاعيا" في العاصمة طهران بعد ضربات شنتها إسرائيل على أهداف في البلاد.
ويقع النفق بالقرب من وسط المدينة وسيربط محطة في مترو طهران بمستشفى الخميني بما يسمح بالوصول المباشر من تحت الأرض إلى المنشأة الطبية.
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وقال رئيس قسم النقل في مجلس مدينة طهران لوكالة تسنيم: "لأول مرة في البلاد يقام نفق لأغراض دفاعية في طهران".
ونفذت إسرائيل الشهر الماضي أولى الضربات التي اعترفت بها رسميا في إيران مستهدفة مصانع صواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وفي غرب البلاد، ردا على هجوم شنته إيران في الأول من أكتوبر على إسرائيل. (سكاي نيوز)
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