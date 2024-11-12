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عربي-دولي

بعد انتقاده ترامب... دعوات لإقالة السفير الإسترالي في واشنطن

Lebanon 24
12-11-2024 | 04:49
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ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن عددا من المسؤولين في أستراليا يطالبون بإقالة سفير البلاد في الولايات المتحدة كيفن رود بسبب انتقاده الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عبر منصة "X".
 
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وقالت الصحيفة  إن منشورات السفير السابقة والتي حذفها مباشرة بعد فوز ترامب  أثارت مخاوف لدى بعض المسؤولين في أستراليا على العلاقات بين البلدين كما انها أثارت شكوكا على قدرة عمل السفير مع إدارة ترامب.

ويرى بعض المسؤولين الأستراليين أن رود يجب أن يستقيل من منصبه "من أجل المصلحة الوطنية" للبلاد.
وكان سفير أستراليا لدى الولايات المتحدة كيفن رود قد حذف تعليقاته السلبية عن ترامب على شبكات التواصل الاجتماعي بعد فوز الأخير في الانتخابات.
وجاء في بيان نشر على موقع رود حينها: "احتراما لمنصب رئيس الولايات المتحدة وبعد انتخاب الرئيس ترامب، قام السفير رود بحذف هذه التعليقات القديمة من موقعه الشخصي وشبكات التواصل الاجتماعي".
من جهتها قالت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" إن رود وصف ترامب بأنه "خائن للغرب" و"الرئيس الأكثر تدميرا في تاريخ" الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)
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