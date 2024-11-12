مشهد لا يصدق في دولة عربية.. سيدة تضرب رضيعاً وتصدمه بالأرض لسبب لا يخطر على بال!

أقدمت سيدة مصرية في مشهد لا يصدّق، على الاعتداء على طفل رضيع بمحافظة الإسكندرية لسبب لا يخطر على بال.



ووثق فيديو من إحدى كاميرات المراقبة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، سيدة تمسك بطفل رضيع وتعتدي عليه بالضرب وتصدمه بالأرض عدة مرات. بينما ظهر في آخر الفيديو شخص يهرول تجاهها لأخذ الطفل، فيما يبدو أنه والده، ثم يجلس على الأرض وهو يحمله.

لاحول ولا قوة إلا بالله



بلاغ إلى قسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية



عنايتكم .. @moiegy



📍شارع الوزيري من شارع الجيش pic.twitter.com/nSY1cRN7pu — اسكندرية - Alexandria (@Alexandria_egy1) November 11, 2024 Advertisement





إلى ذلك، نشرت وزارة الداخلية بياناً بشأن الواقعة، حيث تبين أنه في 5 تشرين الثاني الحالي تبلّغ قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من شقيقين بقيام زوجة والدهما بالتعدي بالضرب على نجل أحدهما الرضيع البالغ عاماً واحداً فقط وصدمه بالأرض عدة مرات بنطاق دائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة التي أقرت بفعلتها عند مواجهتها، موضحة أنها قامت بذلك بسبب عدم إنجابها أطفال.



في حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة، وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت استمرار حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات. (العربية)