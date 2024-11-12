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عربي-دولي

بعد تفجير منزل بجباليا كانوا يحتمون به.. إسرائيل تعلن مقتل أربعة من جنودها في غزة

Lebanon 24
12-11-2024 | 08:30
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أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من جنوده في شمال قطاع غزة.
 
 
وبحسب الجيش، فالجنود القتلى هم ضباط صف تتراوح أعمارهم بين 20 و21 عاما.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الجنود لقوا حتفهم عندما أصاب سلاح مضاد للدبابات، مبنى كانوا يحتمون به في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة.
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وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق الثلاثاء، إيقاع 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح بعد تفجير منزل بمعسكر جباليا في شمال قطاع غزة.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، لقي 787 جنديا إسرائيليا حتفهم منذ دخول إسرائيل إلى قطاع غزة في أعقاب هجمات السابع من تشرين الأول 2023 التي شنتها حركة حماس وفصائل مسلحة أخرى على جنوب إسرائيل.

وأفادت وزارة الصحة التي تديرها حماس في المنطقة أن أكثر من 43 ألف و600 فلسطيني قتلوا منذ ذلك الحين، كما أصيب 103 آلاف. (سكاي نيوز)

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