خسائر كبيرة تتكبدها أوكرانيا بسبب الفساد والسوق السوداء.. أرقام تكشف

كشفت عضو البرلمان الأوكراني أولغا فاسيليفسكايا-سماجليوك، أن أوكرانيا تخسر ما لا يقل عن 100 مليار غريفنيا كل شهر بسبب مخططات الظل والسوق السوداء.

وأضافت: "نخسر ما لا يقل عن 100 مليار غريفنيا (حوالي 2.4 مليار دولار) كل شهر بسبب مخططات الظل المختلفة والسوق السوداء، والتي تعرف ازدهارا كبيرا في أوكرانيا للأسف".

Advertisement

وبحسب النائبة، فإن أسباب هذه الخسائر تتعلق بالتهرب الضريبي وعمليات التهريب والعديد من المخططات الرمادية، كما أشارت إلى أنها شاركت سابقا في تحقيقات مكافحة الفساد في أوكرانيا، لذا فهي على دراية جيدة بالوضع في الجمارك والضرائب.

إلى ذلك، قالت آنا ديريفيانكو المديرة التنفيذية لـ"جمعية الأعمال الأوروبية" الأوكرانية إن حجم "أعمال الظل" في أوكرانيا قد يصل إلى 400-500 مليار غريفنيا (9.7-12.1 مليار دولار). (روسيا اليوم)