لأول مرة في البلاد... إيران تبني نفقاً دفاعياً بعد الضربات الإسرائيلية

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قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية يوم الثلاثاء، إن إيران تبني "نفقا دفاعيا" في العاصمة طهران بعد ضربات شنتها إسرائيل على أهداف في البلاد.ويقع النفق بالقرب من وسط المدينة وسيربط محطة في مترو طهران بمستشفى الإمام الخميني بما يسمح بالوصول مباشرة من تحت الأرض إلى المنشأة الطبية.وقال رئيس قسم النقل في مجلس مدينة طهران للوكالة: "لأول مرة في البلاد يقام نفق لأغراض دفاعية في طهران".ونفذت إسرائيل الشهر الماضي أولى الضربات التي اعترفت بها رسميا في إيران مستهدفة مصانع صواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وفي غرب البلاد، ردا على هجوم شنته إيران في الأول من أكتوبر على إسرائيل.ومطلع نوفمبر الجاري، قال مصدر مقرب من القيادة الإسرائيلية لصحيفة "واشنطن بوست" إن المعلومات الاستخباراتية الحالية تشير إلى أن إيران تخطط لمهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة.يأتي ذلك بينما توعدت إيران بالرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير، مؤكدة أنه سيكون أوسع من عملية "الوعد الصادق" التي شنتها إيران في الأول من أكتوبر ضد أهداف إسرائيلية، وبمشاركة قوى المقاومة.