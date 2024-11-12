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عربي-دولي
"كريستي نوم" وزيرة للأمن الداخلي في إدارة ترامب.. ما هي التهم التي تواجهها؟
Lebanon 24
12-11-2024
|
11:20
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أفاد مصدران مطلعان، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، اختار حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نوم لتولي حقيبة الأمن الداخلي في الإدارة الأميركية الجديدة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.
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وأشار المصدران إلى أن نوم، التي كان يُنظر إليها في مرحلة ما على أنها مرشحة محتملة لمنصب نائب الرئيس الجمهوري ترامب، تقضي حاليا فترة ولايتها الثانية لمدة أربع سنوات حاكمة لولاية ساوث داكوتا بعد تحقيقها فوزا ساحقا في إعادة انتخابها في عام 2022.
في حين لم تستجب حملة ترامب ومكتب نوم لطلبات التعليق.
يذكر أن وزارة الأمن الداخلي تعتبر مسؤولة عن كل شيء بدءا من حماية الحدود والهجرة حتى التعامل مع الكوارث وجهاز الخدمة السرية.
أما كريستي نوم، فكان ذاع صيتها على مستوى الولايات المتحدة بعد رفضها إصدار أمر ملزم بارتداء الكمامة على مستوى الولاية خلال جائحة كوفيد-19.
ومع ذلك، مرت المسؤولة الجديدة بفترة صعبة سياسيا استمرت لبضعة أشهر هذا العام، إذ واجهت رد فعل عنيفا واسع النطاق في نيسان من هذا العام عندما كتبت في مذكراتها أنها أطلقت النار على كلب "غير مستجيب للتدريب" في مزرعة عائلتها كانت "كرهته".
بعدها قال بعض مستشاري ترامب إنهم يعتقدون أن أسهم نوم تراجعت في نظر الرئيس السابق في الوقت الذي كانت فيه لا تزال مرشحة لمنصب نائب الرئيس. (العربية)
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