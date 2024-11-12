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عربي-دولي

طهران: العلاقات السعودية الايرانية تسير في المسار الصحيح

Lebanon 24
12-11-2024 | 11:36
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قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، إن تطوير العلاقات بين طهران والرياض يسير على المسار الصحيح.
وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية للأنباء، الثلاثاء، أن عارف التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمس في الرياض، على هامش القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.
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وتطرق عارف خلال اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي بين البلدين.
وقال عارف: "إن تطور العلاقات السياسية بين البلدين يسير في المسار الصحيح. ونأمل أن تستمر هذه العلاقة بشكل جدي في المجال الاقتصادي، والمجالات الثقافية والعلمية والتكنولوجية".
وأكد عارف أن هذه التطورات الإيجابية في المجال السياسي على خط طهران-الرياض ستفيد البلدين والمنطقة.
وذكر النائب الأول للرئيس الإيراني أن تطوير مثل هذه العلاقات هو "طريق لا رجعة فيه".
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