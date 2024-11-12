تأجيل قرار المحكمة في قضية ترامب الجنائية في نيويورك

Advertisement

أجّل القاضي الذي ينظر في قضية دونالد ترامب الجنائية في نيويورك إصدار القرار بشأن إمكانية إلغاء إدانة الرئيس المنتخب حتى 19 تشرين الثاني، وفق ما أعلنت المحكمة الثلاثاء.وأفادت المحكمة في رسالة عبر البريد الإلكتروني للأطراف المعنية في القضية اطلعت عليها وكالة فرانس برس بأنه "تم قبول الطلب المشترك لتأجيل المهل النهائية الحالية.. حتى 19 تشرين الثاني".وكان ترامب يستعد لصدور الحكم في القضية في 26 تشرين الثاني.وتتعلق القضية المرفوعة ضد الرئيس المنتخب بتهمة دفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل سكوتها.وأرسل ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى القاضي خوان ميرشان يوم الأحد طلبوا منه فيها إيقاف الإجراءات مؤقتا بسبب فوز ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر.وقال ممثلو الادعاء إن ترامب طلب من المكتب الموافقة على التأجيل. (سكاي نيوز)