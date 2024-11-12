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"مفاجأة" حول قضية التسريبات في مكتب نتنياهو... تقرير إسرائيلي يكشف

Lebanon 24
12-11-2024 | 14:01
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كشف محامي أحد المشتبه بهم بقضية التسريبات غير القانونية لوسائل الإعلام الأجنبية في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، "مفاجأة" حول هذه القضية.

وعلى النقيض من نفي مكتب رئيس الوزراء، فقد سلم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنفسه المعلومات السرية التي تشكل جوهر التحقيق الجاري في التسريبات غير القانونية لوسائل الإعلام الأجنبية، كما كشف محامي أحد المشتبه بهم في القضية في مقابلة مع إذاعة الجيش صباح اليوم.
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ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المستشار من فريق رئيس الوزراء الإعلامي، إليعازر فيلدشتاين، المشتبه به في تسريب الوثائق، هو الذي فعل ذلك بمبادرة شخصية أو فعله بأوامر من رئيس الوزراء.

ومع ذلك، إذا كانت المعلومات الجديدة صحيحة، فإنها تقرب القضية خطوة من رئيس الوزراء نفسه، وهي تتناقض مع البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء في 2 تشرين الثاني، بعد وقت قصير من نشر التحقيق، بأن "الوثيقة التي نشرت لم تصل إلى مكتب رئيس الوزراء من مديرية الاستخبارات (الإسرائيلية)، وأن رئيس الوزراء علم بها من وسائل الإعلام".

ويمثل المحامي مايكل فيتمان مشتبها بهويته تحت أمر حظر النشر، وهو ضابط صف احتياطي في وحدة استخبارات.

وبحسب فيتمان، أبلغ فيلدشتاين موكله أنه نقل المعلومات إلى رئيس الوزراء وأن "رئيس الوزراء يريد المزيد من المعلومات وأعطى يوما كاملا لمعالجة القضية".

وأضاف فيتمان أن موكله لم يكن لديه أي معرفة سابقة بفيلدشتاين ولكنه حصل على رقم فيلدشتاين بعد الاستفسار عن طريقة لنقل المعلومات مباشرة إلى مكتب رئيس الوزراء. وكان دافعه، وفقا لفيتمان، هو تزويد رئيس الوزراء بمعلومات يعتقد أنها حاسمة من أجل التوصل إلى صفقة رهائن.

وأضاف فيتمان أن الاحتياطي أراد تجنب سيناريو مماثل لسيناريو الضابط غير المفوض المعروف باسم "V"، والذي لم يؤخذ تحذيره بشأن التهديد الوشيك للهجوم الذي شنته "حماس" قبل السابع من أكتوبر على محمل الجد، وبالتالي لم يصل إلى سلسلة القيادة.
 (روسيا اليوم) 
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