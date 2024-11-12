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عربي-دولي

شنيكر: الأولوية هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة

Lebanon 24
12-11-2024 | 14:58
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قال مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، إن "الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع بالمنطقة"، في سياق تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران.
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وأفاد شينكر، في مقابلة مع قناة "الحرة"، بأن "العراق يجدد التأكيد على موقفه الثابت برفض استخدام أراضيه وأجوائه للاعتداء على دول الجوار والمنطقة"، كاشفا في المقابل أن طلب العراق، عبر رئيس الوزراء محمد السوداني، من واشنطن التدخل لإقناع إسرائيل بعدم استخدام الأجواء العراقية في عملياتها العسكرية الجوية ضد إيران لن يحظى باستجابة من الولايات المتحدة.

وأضاف "غير واثق أن هذا سينجح، خصوصا مع التقارير القادمة من واشنطن التي تفيد بأن إيران تخزن صواريخ باليستية في الأراضي العراقية، والعراق لا يبدو أنه يتخذ خطوات للحد من ذلك، ولم نشهد أي اعتقالات لأعضاء من الحشد أو المنظمات التي هاجمت إسرائيل". (الحرة) 
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