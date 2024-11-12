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عربي-دولي

البنتاغون يؤكّد: الحوثيون هاجموا سفنا عسكرية أميركية

Lebanon 24
12-11-2024 | 15:39
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أعلن البنتاغون أن الحوثيين في اليمن أطلقوا صواريخ ومسيّرات باتجاه مدمّرتين أميركيتين أثناء عبورهما مضيق باب المندب الإثنين، لكنهما تمكنتا من التصدي للهجوم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بات رايدر للصحافيين أمس الثلاثاء، أن السفينتين "تعرّضتا لهجوم استخدمت خلاله ثماني طائرات من دون طيار، وخمسة صواريخ بالستية مضادة للسفن، وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن، وتمّ التعامل معها بنجاح".
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وكان الحوثيون قد أعلنوا تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وبحر العرب استهدفتا سفناً تابعة للبحرية الأميركية على مدى 8 ساعات. (العربية)
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