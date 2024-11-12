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عربي-دولي

من بينهم لبنانيون.. كيف سيتأثر العرب بوعيد ترامب بترحيل المهاجرين غير النظاميين؟

Lebanon 24
12-11-2024 | 15:36
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يواجه ملايين الأشخاص يعيشون في الولايات المتحدة بلا وثائق، بينهم عرب، خطر الترحيل بعد فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بفترة رئاسية جديدة.

ودخل ترامب السباق إلى البيت الأبيض وملف الهجرة على قمة أولوياته، فوعد بإغلاق الحدود وبترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين.
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ويحذر مدافعون عن المهاجرين من أن تكون خطط الترحيل التي يتبناها الرئيس المنتخب "مثيرة للانقسام وغير إنسانية"، خاصة لما يترتب عليها من تشتيت للعائلات.

ويؤمن 39 في المئة من الناخبين الأميركيين بوجوب ترحيل معظم المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، بحسب مسح أجراه مركز "أديسون" للبحوث، بعد الانتخابات الأخيرة.

يواجه الملايين ممن يعيشون على الأرض الأميركية بغير شرعي، خطر الترحيل، والانفصال عن ذوويهم حال نجح الرئيس السابق دونالد ترامب في الوصول إلى البيت الأبيض مرة ثانية.
بينما يقول 56 في المئة من الناخبين، الذين شاركوا في المسح نفسه، إنه يجب السماح للمهاجرين غير النظاميين بتقديم طلبات لتقنين أوضاعهم.

تشير أغلب الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية إلى وجود ما لا يقل عن 11 مليون مهاجر غير شرعي داخل الحدود الأميركية.

رغم ذلك، لا تتوفر بيانات رسمية محدّثة ترصد، تحديدا، حجم العرب من المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة.

لكن تقديرات لمعهد سياسات الهجرة أشارت إلى وجود 45 ألف مهاجر غير شرعي من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعيشون في الولايات المتحدة اعتبارا من عام 2019.

وتشير بيانات المعهد نفسه إلى أنه، بنهاية 2023، كان 810 مهاجرين غير نظاميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستفيدين نشطين في برنامج "داكا".

و"داكا"، الذي يلقب أحيانا بـ"برنامج الحالمين"، وضعته إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في 2012، ويمنع ترحيل الذين دخلوا البلاد بشكل غير نظامي بينما كانوا أطفالا.

وألغى ترامب، خلال رئاسته الأولى، في ايلول 2017، البرنامج الذي يستفيد منه ما يزيد عن 530 ألف شخص من خلفيات مختلفة.

وينحدر أغلب الذين قدموا  أطفالا بشكل غير قانوني من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من دول الأردن (150 مستفيدا)، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (120 لكل منهما)، بحسب بيانات معهد سياسات الهجرة، وهو مؤسسة بحثية أميركية غير حزبية.

ولا يزال الحاصلون على "داكا" يستفيدون من امتيازاته، رغم قرار ترامب، والدعاوى القضائية المستمرة التي تطعن في دستورية البرنامج.  بيد أنه وبداية من يوليو 2021، توقفت الحكومة الأميركية عن منح الموافقات على أية طلبات جديدة للحصول على امتيازات برنامج "داكا".

في 10 أكتوبر 2023، أفاد موقع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، نقلا عن بيانات داخلية لهيئة الجمارك وحماية الحدود، بأن السلطات الأميركية، وعلى مدار عامين قبل التاريخ المذكور، ألقت القبض على آلاف الأشخاص، بينهم عرب، يحاولون دخول الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية.

وجاء في تقرير موقع القناة، التي تدعم حزب ترامب الجمهوري، إن بين هؤلاء 15 ألفا و594من موريتانيا، و3153 من مصر و538 من سوريا، و164 من لبنان، و185 من الأردن، و139 من اليمن، و123 من العراق.

وبحسب تقرير الموقع، لم تشر البيانات، التي يقول إنه حصل على نسخة مسربة منها، إلى مصير المقبوض عليهم.

وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، دونالد ترامب، قد أعلن مؤخرًا عن نيته تفعيل قانون قديم يعود لعام 1798، وذلك حال وصوله إلى البيت الأبيض مرة أخرى.

وتواجه خطة ترامب للترحيل عقبات مالية ولوجيستية وقانونية أيضا.
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