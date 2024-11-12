في محافظة المنشآت النووية.. مناورات عسكرية للحرس الثوري الإيراني

Advertisement

بدأ الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، تمارين عسكرية بمشاركة قوات من التعبئة "الباسيج" في محافظة أصفهان وسط البلاد.وتضم محافظة أصفهان منشأة "نطنز" النووية، التي تُعد من أهم المنشآت النووية، كما تضم مراكز عسكرية لصناعة الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب مراكز أبحاث نووية.وقال الحرس الثوري إنه "ابتداءً من الساعة الـ6 مساءً الثلاثاء، تجري تمارين عسكرية لفيلق صاحب الزمان وقوات من الباسيج".وأشار في بيان، إلى أنه "خلال التمرين العسكري، هناك احتمالية لسماع أصوات انفجارات"، داعياً المواطنين إلى عدم الخوف والقلق عند سماع أصوات الانفجارات في المناطق المحيطة.ومساء يوم الجمعة الماضي، تحدثت تقارير عن اختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات، بعد أن شُوهد جسم مضيء في سماء مدينة شاهرود، التي يمتلك فيها الحرس الثوري قاعدة مركز الفضاء. (ارم نيوز)