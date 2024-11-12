Advertisement

عربي-دولي

ترامب يعين رسمياً مستشاره للأمن القومي.. من هو؟

Lebanon 24
12-11-2024 | 16:30
A-
A+
.
Doc-P-1277470-638670517054779382.jpeg
Doc-P-1277470-638670517054779382.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اختياره لمايك والتز، ضابط القوات الخاصة السابق وصقر السياسة الخارجية المعروف، لتولي منصب مستشار الأمن القومي.

ووصف ترامب عضو الكونغرس الجمهوري بأنه "زعيم معترف به على المستوى الوطني في مجال الأمن القومي" و"خبير في التهديدات التي تشكلها الصين وروسيا وإيران والإرهاب العالمي"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
Advertisement

والتز عضو في مجلس النواب، وهو ضابط متقاعد من القوات الخاصة بالجيش الأميركي، وخدم أيضا في الحرس الوطني برتبة كولونيل.

انتقد النشاط الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وأشار إلى حاجة الولايات المتحدة للاستعداد لصراع محتمل في المنطقة.

في حين انتقد إدارة الرئيس جو بايدن بسبب الانسحاب الكارثي من أفغانستان في عام 2021، أشاد والتز علنا بآراء ترامب في السياسة الخارجية.

كما يتمتع والتز بتاريخ طويل في الدوائر السياسية في واشنطن. وكان مديرا لسياسة الدفاع لوزيري الدفاع دونالد رامسفيلد وروبرت غيتس، وانتخب عضوا بالكونغرس في عام 2018.

وهو رئيس اللجنة الفرعية للقوات المسلحة في مجلس النواب التي تشرف على الخدمات اللوجستية العسكرية، كما أنه عضو في اللجنة المختارة للاستخبارات.

كذلك شارك والتز في فرقة عمل الجمهوريين الخاصة بشؤون الصين، وقال إن الجيش الأميركي ليس مستعدا كما ينبغي إذا ما نشب صراع في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

فيما يتعلق بأوكرانيا، قال والتز إن آراءه تطورت. فبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022، دعا إدارة بايدن إلى توفير المزيد من الأسلحة لكييف لمساعدتها في صد القوات الروسية.

لكن خلال حدث الشهر الماضي، قال والتز إنه لا بد من إعادة تقييم أهداف الولايات المتحدة في أوكرانيا، متسائلا عن مصلحة الولايات المتحدة في أن تستثمر الوقت والثروة والموارد التي تحتاج إليها بشدة في المحيط الهادي الآن.

جاء هذا الاختيار على الرغم من وجود مخاوف متزايدة في الكونغرس بشأن قرار ترامب بتعيين أعضاء من مجلس النواب، حيث لا تزال النتيجة النهائية للانتخابات غير مؤكدة، وهناك قلق من سحب أي عضو جمهوري من المجلس لأنه سيتطلب إجراء انتخابات جديدة لملء المقعد الشاغر.

في سياق متصل، أعلن ترامب رسميا تعيين مايك هاكابي سفيرا إلى إسرائيل في إدارته الجديدة.

يشار إلى أن مستشار الأمن القومي، وهو منصب مؤثر للغاية يعينه الرئيس ولا يتطلب تأكيد مجلس الشيوخ، بالتنسيق بين جميع وكالات الأمن القومي العليا، وهو مكلف بإطلاع الرئيس وتنفيذ سياساته. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:52 | 2024-11-12
17:46 | 2024-11-12
16:54 | 2024-11-12
16:53 | 2024-11-12
16:48 | 2024-11-12
16:43 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24