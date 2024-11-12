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أبو الغيط رداً على تصريحات سموتيريش: عبث سياسي

Lebanon 24
12-11-2024 | 16:48
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أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التصريحات المتطرفة للوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

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ووصف أبو الغيط، تصريحات "سموتريتش" بالعبث السياسي، دعيا المجتمع الدولي للتصدي بقوة لهذا النهج المتطرف الذي لن يسفر عن سوى إشعال المزيد من الحرائق في المنطقة وإثارة موجات جديدة من التطرف والعنف. (روسيا اليوم) 
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