أبو الغيط رداً على تصريحات سموتيريش: عبث سياسي

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ووصف أبو الغيط، تصريحات "سموتريتش" بالعبث السياسي، دعيا المجتمع الدولي للتصدي بقوة لهذا النهج المتطرف الذي لن يسفر عن سوى إشعال المزيد من الحرائق في المنطقة وإثارة موجات جديدة من التطرف والعنف. (روسيا اليوم)