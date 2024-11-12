بعد تهديدات "قراصنة إيرانيين".. بنك إسرائيل يعقد جلسة طارئة

Advertisement

في أعقاب الهجومين الإلكترونيين الأخيرين على مؤسسات ائتمانية، ومواجهة التهديدات من قبل مجموعات تابعة للحكومة الإيرانية بشن هجوم إلكتروني وشيك ضد إسرائيل مخطط له يوم الجمعة، دعا بنك إسرائيل إلى عقد جلسة استعداد للطوارئ.ووفق موقع "يسرائيل هيوم"، ضم الاجتماع رفيع المستوى، الذي تم تنسيقه مع المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، ممثلين عن البنوك الكبرى وشركات الائتمان والمؤسسات المالية الأخرى في البلاد، كما تم إخطار شركات الطيران التجارية الإسرائيلية بالتهديد المحتمل.وقاموا بتقييم السيناريوهات المختلفة التي قد تتكشف يوم الجمعة، في أعقاب التهديدات التي أطلقتها مجموعة Anonymous for Justice الإيرانية باستهداف البنية التحتية المالية لإسرائيل.وحث بنك إسرائيل والهيئة الوطنية للأمن السيبراني البنوك وشركات الائتمان والمؤسسات المالية على تعزيز استعداداتها، ومشاركة أي معلومات استخباراتية ذات صلة. (ارم نيوز)