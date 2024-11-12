Advertisement

عربي-دولي

بعد تهديدات "قراصنة إيرانيين".. بنك إسرائيل يعقد جلسة طارئة

Lebanon 24
12-11-2024 | 16:53
A-
A+
Doc-P-1277475-638670525544466702.png
Doc-P-1277475-638670525544466702.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في أعقاب الهجومين الإلكترونيين الأخيرين على مؤسسات ائتمانية، ومواجهة التهديدات من قبل مجموعات تابعة للحكومة الإيرانية بشن هجوم إلكتروني وشيك ضد إسرائيل مخطط له يوم الجمعة، دعا بنك إسرائيل إلى عقد جلسة استعداد للطوارئ.
Advertisement

ووفق موقع "يسرائيل هيوم"، ضم الاجتماع رفيع المستوى، الذي تم تنسيقه مع المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، ممثلين عن البنوك الكبرى وشركات الائتمان والمؤسسات المالية الأخرى في البلاد، كما تم إخطار شركات الطيران التجارية الإسرائيلية بالتهديد المحتمل.

وقاموا بتقييم السيناريوهات المختلفة التي قد تتكشف يوم الجمعة، في أعقاب التهديدات التي أطلقتها مجموعة Anonymous for Justice الإيرانية باستهداف البنية التحتية المالية لإسرائيل.

وحث بنك إسرائيل والهيئة الوطنية للأمن السيبراني البنوك وشركات الائتمان والمؤسسات المالية على تعزيز استعداداتها، ومشاركة أي معلومات استخباراتية ذات صلة.  (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:52 | 2024-11-12
17:46 | 2024-11-12
16:54 | 2024-11-12
16:48 | 2024-11-12
16:43 | 2024-11-12
16:37 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24